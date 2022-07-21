В ОНК Ростовской области призвали решить проблему переполненности СИЗО в регионе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области СИЗО переполнены, из-за этого арестованные не получают в полном объеме положенные им услуги и помощь, решить проблему может избирательный подход к арестам, заявил на пресс-конференции член Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Левченко.

"Должен появиться четко прописанный нормативный акт, чтобы не помещать в СИЗО тех, кто совершил ненасильственные преступления, - считает он. - Мы не говорим о людях, которых подозревают в насильственных преступлениях, потому что такой человек может быть опасен и вопросов к этому нет".

Он добавил, что проблема переполненности в СИЗО существует давно и ведет к тому, что "не все могут получить то, на что имеют право, включая регулярные прогулки".

"Было время, когда вообще в Ростовской области СИЗО были сильно переполнены. Эта переполненность сейчас как норма", - сказал Левченко.

По его словам, на этом фоне существует проблема нехватки кадров в рядах сотрудников и персонала изоляторов.

"По сотрудникам очень серьезный недолимит. Мало людей, которые желают работать в тюремных условиях с не самой высокой зарплатой. (...) Из-за этого и бывает, что некому вывести на прогулку всех заключенных", - сказал Левченко.