Наполнение мелиоративных систем Запорожской области сократит риск дефицита воды

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мелиоративные системы Запорожской области максимально заполнены водой, все водозаборы работают в штатном режиме, заполнение систем снизит риск дефицита воды в регионе, сообщил журналистам глава правительства области Антон Кольцов.

"Когда у нас был высокий уровень воды в Каховском водохранилище, мы предпринимали меры по понижению уровня. Мы забирали воду из водохранилища в наши мелиоративные системы", - сказал он.

Сейчас, по словам Кольцова, в самом Каховском водохранилище снижается уровень воды.

"Каналы, водоемы, которые обеспечивают мелиорацию, максимально заполнены на сегодняшний день. Это минимизирует риски на ближайшие полтора-два месяца, то есть у нас вода будет в мелиоративных системах", - сказал Кольцов .

Прогнозировать развитие ситуации сложно, отметил он. "Уровень, до которого она (вода - ИФ) дойдет, мы на сегодняшний день не понимаем", - сказал он, уточнив, что население обеспечено питьевой водой.

Каховское водохранилище находится в нижнем течении Днепра. Оно расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.