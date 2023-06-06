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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС

СКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи расследуют обстоятельства разрушения Каховской ГЭС по статье УК РФ о теракте, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

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По версии ведомства, "в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области".

"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник были разрушены задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

СКР Каховская ГЭС
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