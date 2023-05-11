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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин пожелал успехов тюменскому губернатору Моору на новых выборах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил планы губернатора Тюменской области Александра Моора выдвинуться на выборы главы региона в сентябре.

На встрече с президентом чиновник сказал, что в 2023 году текущем году заканчивается срок его полномочий, но у него остаются большие планы и желание продолжить работать на благо региона. Расшифровку беседы Путина и Моора опубликовал сайт Кремля.

Чтобы принять решение об участии в выборах, он попросил президента оценить его работу.

"Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается", - ответил Путин.

"Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - сказал глава государства.

Александр Моор руководит Тюменской областью с 29 мая 2018 года. Сначала он был врио губернатора, а в сентябре того же года выиграл выборы. До мая 2018 года он больше семи лет возглавлял администрацию Тюмени.

Владимир Путин Тюменская область Александр Моор
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