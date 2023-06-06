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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Подъем уровня воды в районе Каховской ГЭС достиг максимальной отметки в 11 метров

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области привело к повышению уровня воды уже до максимальной отметки - на 11 метров, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Вода поднялась более 11 метров, практически до максимальной отметки, и даже чуть выше. Это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр в связи с тем, что украинские власти искусственно сдерживали, а потом сбрасывали", - сказал он.

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Местные власти надеются, что это "пиковый уровень". Всех жителей территорий, которые подтопило, вывели, готовы автобусы для эвакуации. "Требовалась некоторым людям помощь - давление повысилось, сердце. Они доставлены в больницу, им оказана первая помощь. Сведений о погибших у нас нет", - добавил Леонтьев.

Произошедшее он назвал необратимой катастрофой. "Все (инфраструктура ГЭС - ИФ) под водой и продолжает разрушаться под массой воды из водохранилища", - уточнил глава города.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

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Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

Каховская ГЭС Херсонская область
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