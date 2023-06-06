Анализ состояния Каховской ГЭС затруднен из-за масштабов разрушения

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следователи рассматривают все версии произошедшего на Каховской ГЭС, так как анализ обстановки затруднен из-за масштабов разрушения, сообщил журналистам во вторник представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск (сил).

"Следователями Следственного комитета России продолжается осмотр места происшествия - места крушения гидротехнических сооружений Каховской ГЭС", - сказал он.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о теракте на ГЭС.

Как сообщалось со ссылкой на региональные власти, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона совершила подрыв Каховской ГЭС для переброски сил с херсонского направления в район наступательных действий, на правом берегу Днепра ВСУ займут оборонительную позицию.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.