Глава Новой Каховки заявил, что Каховская ГЭС не подлежит ремонту

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС не может быть отремонтирована, её предстоит отстраивать заново.

"Очевидно, что невозможен (ремонт - ИФ). Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту ГЭС, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, власти готовы к частичной эвакуации 14 прибрежных поселков.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.