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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Россия инициирует рассмотрение разрушения Каховской ГЭС в СБ ООН

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает "разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", говорится в распространенном во вторник вечером заявлении российского МИДа.

"Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете безопасности ООН, уставных и директивных органах ОБСЕ и других международных организаций", - заявил МИД.

На Смоленской площади отметили, что из-за "подрыва дамбы плотины" затоплены населенные пункты, тысячи человек нуждаются в эвакуации, нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству и экосистеме Днепра, будет затруднено водоснабжение Крыма, нарушится мелиорация сельхозземель Херсонской области.

Произошедшее в МИДе назвали "террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения", который "был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ".

МИД РФ призвал мировое сообщество "осудить преступные деяния украинских властей".

МИД РФ ООН Каховская ГЭС
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