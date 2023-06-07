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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Курской области после взрывов на подстанции без электричества остались два села

Пострадал рабочий подстанции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что в Глушковском районе электроподстанция получила повреждения после сброса на нее взрывных устройств.

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения", - написал он.

По его словам, после того как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстанавливать электроснабжение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Курская область Попово-Лежачи Теткино Глушковский район
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