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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Курский губернатор сообщил о повреждении десятка жилых домов в Глушкове

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил информацию о последствиях обстрела Глушковского района.

"Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", - написал он в Telegram.

Ранее 13 июня губернатор сообщил, что с утра идет обстрел поселков Глушково и Теткино. На тот момент было известно, что в Теткине повреждения получили девять домов, два из них загорелись, в поселке было нарушено газо- и электроснабжение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Теткино Курская область Глушково
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