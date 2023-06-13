Курский губернатор сообщил о повреждении десятка жилых домов в Глушкове

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил информацию о последствиях обстрела Глушковского района.

"Всего зафиксировано 12 прилетов. К счастью, никто не пострадал. Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр", - написал он в Telegram.

Ранее 13 июня губернатор сообщил, что с утра идет обстрел поселков Глушково и Теткино. На тот момент было известно, что в Теткине повреждения получили девять домов, два из них загорелись, в поселке было нарушено газо- и электроснабжение.