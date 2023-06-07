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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Минэнерго хочет обязать угледобывающие компании делать самооценку по аварийности

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго хочет обязать угольные компании каждые полгода проводить самооценку с точки зрения рисков возникновения аварий, а затем представлять результаты в министерство и Ростехнадзор, сообщил замдиректора департамента угольной промышленности Минэнерго Михаил Верзилов.

"Разработан и апробирован проект методических рекомендаций по проведению анализа опасности и оценки рисков (аварийности - ИФ) на угольных шахтах. После доработки он будет утвержден актом Ростехнадзора. Мы будем рекомендовать, и это уже доведено до сведения менеджмента шахт, проводить эту самооценку на основе методических рекомендаций с периодичностью 6 месяцев. Затем представлять (результаты - ИФ) в Минэнерго, Ростехнадзор с последующим рассмотрением на рабочей группе", - сказал Верзилов.

Речь идет о рабочей группе, созданной в сентябре 2022 года для исполнения поручений президента Владимир Путина, сформулированных после аварии на шахте "Листвяжная" осенью 2021 года. В группу вошли представители "заинтересованных федеральных органов власти", угольных компаний, научно-экспертного сообщества, Росуглепрофа.

По словам Верзилова, перед рабочей группой, в частности, стояла задача "принять при необходимости совместно с профсоюзами и иными заинтересованными организациями меры, которые предусматривают последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности, с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы".

"Были отобраны 12 представительных шахт с характерными видами опасности проведения горных работ, а также региональными особенностями последствий возможного вывода их из эксплуатации", - уточнил представитель министерства. В результате работы выяснилось, что стоимость возможной ликвидации выбранных шахт в 3,7 раза превышает затраты на реализацию мероприятий по повышению уровня промбезопасности на период 2023-2025 годов.

"Для компенсации выбывающих объемов добычи угля потребуется более 75 млрд рублей инвестиций для наращивания мощностей у альтернативных производителей соответствующих марок угля. Вывод из эксплуатации шахт и последующее высвобождение персонала несут в себе риски возникновения социальной напряженности, сокращение рабочих мест. (...) Уменьшение ежегодных налоговых поступлений и страховых взносов оценивается в размере почти 37 млрд рублей. Рабочей группой сделан вывод, что решение по выводу из эксплуатации наиболее опасных угольных шахт представляется допустимым только после проведения в угледобывающих регионах соответствующих социально-экономический преобразований, направленных на диверсификацию производства, создание новых рабочих мест в других секторах экономики", - резюмировал Верзилов.

"Для большинства выбранных шахт Кузбасса (конкретные предприятия перечислены не были - ИФ) возможная ликвидация каждой из них потребует от 2,6 до 3,6 млрд рублей, в том числе 10% (от этой суммы будет направлено - ИФ) на соцподдержку работников", - сказал Верзилов. Стоимость возможной ликвидации крупнейшей в России шахты "Распадская" рабочая группа оценила в сумму, превышающую 9,5 млрд рублей.

Вывод из эксплуатации одной шахты в Воркуте потребует 5-6,5 млрд рублей в зависимости от предприятия, при этом более половины средств необходимо будет направить на соцподдержку работников, добавил представитель Минэнерго.

"По результатам самооценки и экспертного рассмотрения все действующие шахты находятся в зоне от низкого до среднего уровня риска аварийности. При этом обеспечить безопасность жизни и здоровья работников, исключить риски возникновения групповых несчастных случаев возможно при безусловном соблюдении проектных решений и действующих требований промбезопасности", - сказал он.

По данным Верзилова, глубина ведения горных работ на шахтах за последние 10 лет увеличилась с 432 метров до 504 метров. При этом на 22 шахтах горные работы ведутся на глубине более 500 метров, на 2 шахтах - на глубине более 1 тыс. метров. "С ростом глубины ведения горных работ влияние горно-геологических условий на уровень промбезопасности возрастает", - отметил он.

Всего в стране по состоянию на 2022 год работало 55 угольных шахт.

Кузбасс Листвяжная Минэнерго Распадская Ростехнадзор Михаил Верзилов
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