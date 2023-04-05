Шахта "Листвяжная" возобновила горные работы после аварии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") возобновляет горные работы, приостановленные после ЧП в 2021 году, в результате которого погиб 51 человек, сообщает пресс-служба предприятия.

"Работники ООО "Шахта "Листвяжная" приступили к подготовительным работам - проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в марте 2023 года по поручению заместителя председателя правительства РФ Александр Новака проведено комплексное обследование "Листвяжной", в котором приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также администрации правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

"В ходе комплексного обследования проверено выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты "Листвяжная" мероприятий и проектных решений. В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий", - отмечает пресс-служба.

"За прошедший год мы восстановили действующие горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.

Пресс-служба напоминает, что в декабре 2022 года был согласован план развития горных работ "Листвяжной" на 2023 год. В ноябре 2022 года Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. Кроме того, в 2022 году были выданы, в том числе, положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты.

"Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня", - отметил Ануфриев.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании два разреза, две шахты, три обогатительных фабрики и три сервисных организации. Структура собственности компании не раскрывается.