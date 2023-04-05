Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Шахта "Листвяжная" возобновила горные работы после аварии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") возобновляет горные работы, приостановленные после ЧП в 2021 году, в результате которого погиб 51 человек, сообщает пресс-служба предприятия.

"Работники ООО "Шахта "Листвяжная" приступили к подготовительным работам - проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в марте 2023 года по поручению заместителя председателя правительства РФ Александр Новака проведено комплексное обследование "Листвяжной", в котором приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также администрации правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

"В ходе комплексного обследования проверено выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты "Листвяжная" мероприятий и проектных решений. В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий", - отмечает пресс-служба.

В РоссииПричиной ЧП на "Листвяжной" стала работа с электрооборудованием в загазованных выработкахЧитать подробнее

"За прошедший год мы восстановили действующие горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.

Пресс-служба напоминает, что в декабре 2022 года был согласован план развития горных работ "Листвяжной" на 2023 год. В ноябре 2022 года Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. Кроме того, в 2022 году были выданы, в том числе, положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты.

"Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня", - отметил Ануфриев.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании два разреза, две шахты, три обогатительных фабрики и три сервисных организации. Структура собственности компании не раскрывается.

Авария на шахте в Кузбассе

8
Листвяжная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет

Каждый четвертый россиянин считает вероятным "восстание машин" в ближайшие 50 лет

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы предложили официально продлить майские праздники с 1 по 9 мая

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

ФАС разрабатывает план разделения "РусГидро" на генерацию и сети

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Семейная пара задержана в Свердловской области по подозрению в шпионаже

МИД вызвал временного поверенного в делах Франции из-за публикации о Буче

Что произошло за день: вторник, 4 апреля

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.

Росприроднадзор в 2022 году оценил нанесенный компаниями вред в 78,9 млрд руб.
Убийство Владлена Татарского

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня

Суд в Москве арестовал Дарью Трепову до июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });