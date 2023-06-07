Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Уровень воды в некоторых прибрежных населенных пунктах Херсонской области продолжает подниматься в результате разрушения Каховской ГЭС, в городе Алешки пик наступит в ближайшие часы, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В Новой Каховке зеркало воды уменьшилось на 100 м, уровень упал на 32 см. В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Власти с утра направляют туда всю спецтехнику и плавсредства для вывоза жителей. Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска, Геническа и др.

По словам премьера, до конца дня будут определены границы зон подтопления в целом по области и по каждому населенному пункту. Это даст возможность посчитать число затопленных домов, пострадавшие получат по 10 тысяч и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.

"По мере схода воды комиссии немедленно приступят к обследованию как жилых домов, так и школ, медучреждений, общественных зданий. Задача - оперативно оценить и оформить актами ущерб по каждому из них, чтобы приступить к восстановлению", - написал Алексеенко.

После схода воды власти также намерены сразу приступить к восстановлению систем водоснабжения, промывке, гиперхлорированию, а также начать комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.