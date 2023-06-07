Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подрыв Каховской ГЭС совершен украинской стороной, удару предшествовал масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - заявил он на встрече с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

В миреВласти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на затопленной территорииЧитать подробнее

По мнению секретаря Совбеза, Киев осознает опасность, "которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала".

Патрушев отметил, что состоявшееся во вторник заседание Совбеза ООН показало, что европейские страны поддерживают действия украинской стороны.

"США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО", - сказал Патрушев.

"Соответственно они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - отметил он.

Новая Каховка Каховская ГЭС Запорожская АЭС ДнепроГЭС Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });