Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подрыв Каховской ГЭС совершен украинской стороной, удару предшествовал масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"ВСУ обстреливают Новую Каховку более года. По указанию Киева сутками ранее был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению, а затем нанесен очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя еще более пагубные последствия наводнения", - заявил он на встрече с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

По мнению секретаря Совбеза, Киев осознает опасность, "которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала".

Патрушев отметил, что состоявшееся во вторник заседание Совбеза ООН показало, что европейские страны поддерживают действия украинской стороны.

"США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО", - сказал Патрушев.

"Соответственно они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт", - отметил он.