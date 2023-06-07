Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование совместно с сотрудниками силовых ведомств в ходе проверок, проведенных в Нижнем Новгороде, изъяло 53 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, сообщает служба.

Согласно сообщению, пресечен оборот в том числе и напитка "Мистер сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями в нескольких регионах, вплоть до смертельных исходов.

В РоссииЧисло пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62Читать подробнее

Продукция не была маркирована, не имела сопроводительных документов и не была проведена через ЕГАИС (единая государственная информационная система учета алкоголя). Как уточняет служба, всего изъято свыше 5 тыс. литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тыс. литров продукции в ПЭТ-кэгах.

В проверках приняли участие сотрудники СК РФ по Нижегородской области и ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.

Как сообщалось, случаи отравления, связанные с употреблением напитка "Мистер сидр", выявлены, в частности, в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, Удмуртии и Чувашии. Производителем продукции является самарское ООО "Анди", владеет которым, согласно ЕГРЮЛ, предприниматель Анар Гусейнов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), которые будут вести следователи центрального аппарата СК. Предприниматель арестован.

Нижний Новгород Росалкогольрегулирование Анар Гусейнов ООО "Анди" Мистер сидр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Военная операция на Украине

В Курской области после взрывов на подстанции без электричества остались два села

Одно село в Херсонской области полностью затоплено, в трех вода поднялась по крыши

Семь человек считаются пропавшими после разрушения ГЭС в Новой Каховке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });