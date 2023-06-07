В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование совместно с сотрудниками силовых ведомств в ходе проверок, проведенных в Нижнем Новгороде, изъяло 53 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, сообщает служба.

Согласно сообщению, пресечен оборот в том числе и напитка "Мистер сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями в нескольких регионах, вплоть до смертельных исходов.

Продукция не была маркирована, не имела сопроводительных документов и не была проведена через ЕГАИС (единая государственная информационная система учета алкоголя). Как уточняет служба, всего изъято свыше 5 тыс. литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тыс. литров продукции в ПЭТ-кэгах.

В проверках приняли участие сотрудники СК РФ по Нижегородской области и ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.

Как сообщалось, случаи отравления, связанные с употреблением напитка "Мистер сидр", выявлены, в частности, в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, Удмуртии и Чувашии. Производителем продукции является самарское ООО "Анди", владеет которым, согласно ЕГРЮЛ, предприниматель Анар Гусейнов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), которые будут вести следователи центрального аппарата СК. Предприниматель арестован.