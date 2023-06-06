Число умерших от сидра в Самарской области возросло до девяти человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Самарской области выросло до девяти человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения во вторник.

"На данный момент девять погибших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Об отравлениях жителей Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, а также Удмуртии, в том числе с летальными исходами, стало известно накануне. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области – владельца ООО "Анди", выпускающего "Мистер Сидр", употребление которого вызвало волну отравлений. Он арестован. Сидр из продажи изымается.