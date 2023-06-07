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Правительство предложило зачислять 100% windfall tax в федеральный бюджет

Кроме того, на 100% в бюджет будет зачисляться компенсационный экологический платеж, который введут с сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) будет на 100% зачисляться в федеральный бюджет, кроме того, на 100% в бюджет будет зачисляться компенсационный экологический платеж, планируемый к введению с 1 сентября 2023 году, следует из проекта правительственных поправок к Бюджетному кодексу.

Законопроект № 375105-8 внесен в Госдуму.

В пояснительной записке правительство напоминает, что пакет законопроектов о windfall tax еще только готовиться к внесению в Госдуму.

"Разработка законопроектов обусловлена текущей экономической ситуацией и тем фактом, что за 2021 и 2022 годы наблюдался достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов в некоторых отраслях экономики, в связи с чем соответствующие организации смогли сформировать дополнительную прибыль, обусловленную исключительно благоприятной ценовой конъюнктурой. Согласно ФЭО (финансово-экономическому обоснованию - ИФ) к законопроектам, устанавливающим налог на сверхприбыль, поступления за налоговый период 2024 г. в федеральный бюджет ожидаются на уровне порядка 300 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

Поправка вносится в ст. 50 Бюджетного кодекса, в которой пописаны налоговые доходы федерального бюджета. "Статью 50 дополнить абзацем следующего содержания: "налога на сверхприбыль прошлых лет (обеспечительного платежа по налогу) - по нормативу 100%", - говорится в законопроекте.

Внесенный правительством документ также расширяет источники финансирования федерального бюджета в части неналоговых доходов (ст. 51 БК).

На 100% предлагается зачислять в федеральный бюджет так называемый компенсационный экологический платеж. Закон о нем был принят в конце 2021 года, а сам платеж будут взимать с 1 сентября 2023 года. Платить его будут компании и ИП, которые эксплуатируют производственные объекты I и II класса опасности. Платеж взимается в случае неисполнения компаниями мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Платеж не должен превышать стоимость затрат на реализацию мероприятий. Механизм обеспечения взимания платежа следующий - за пять лет до конца срока эксплуатации опасного объекта копания должна разработать план мероприятий по устранению негативных последствий для экологии. Ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Сделать это можно несколькими способами: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счёте эскроу.

"Поскольку платеж носит компенсационный характер и будет зависеть от причиненного ущерба окружающей среде, а также в связи с отсутствием практики его взимания, прогноз соответствующих доходов учтен в нулевом объеме", - говорится в пояснительной записке.

Норма о закреплении в БК windfall tax вступит в силу со дня опубликования закона, норма об экологическом платеже - с 1 сентября 2023 года.

Госдума Бюджетный кодекс windfall tax
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