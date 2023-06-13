Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Государство с бизнесом должны стать партнерами - соответственно старшим и младшим, работа в этом формате уже идет: предприниматели сами вышли с идей уплаты windfall tax, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью российским телеканалам в рамках проекта "ПМЭФ-Клуб".

Законопроект о выплатах из корпоративных сверхприбылей за 2021-2022 гг. после нескольких месяцев активного обсуждения недавно был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и вскоре должен поступить в Госдуму. Минфин рассчитывает, что бюджет до конца текущего года получит 300 млрд руб. от windfall tax.

"Я вам открою большую тайну: идея этого налога - windfall tax, про 300 млрд рублей, принадлежит бизнесу, а не государству. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим". А дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто. Я (к бизнесменам - ИФ) отношусь с большим уважением. Потому что реально многие из них - это настоящие патриоты, что бы про них ни говорили. (...) Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие", - приводит высказывания Белоусова РБК ТВ.

"Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что мы должны стать партнерами. Мы делаем шаги в этом отношении. Старший партнер - государство и младший партнер (бизнес - ИФ). Потому что в наших условиях государство - это не ночной сторож и даже не баланс между обществом и государством. Государство берет на себя многие функции гражданского общества. Так уж получилось, к сожалению, исторически так получилось. И тем более сейчас получается это так", - считает первый вице-премьер.

"Поэтому не может быть равенства государства и бизнеса. Но партнерство, когда государство и бизнес понимают взаимно цели и задачи, уважают их и работают, так вот, как win-win, с эмпатией. Один работает на цели другого, выстраивая в каждый момент времени некий консенсус, через плотные коммуникации - вот эту модель я и называю моделью партнерства. Она у нас стала складываться с 2020 года, с пандемии", - сказал Белоусов.

При этом он отметил, что государство "может сказать, что надо, но оно должно объяснить - что надо и уж точно недопустимо, чтобы государство постоянно меняло правило игры, ничего не объясняя".

Комментируя вопрос, может ли возникнуть у бизнеса желание заплатить windfall tax и в следующем году, Белоусов заявил, что "это (windfall tax - ИФ) разовый налог, сомневаюсь, что такое желание (у бизнеса заплатить его и в 2024 году - ИФ) есть". "Потому что в этом году доходы бизнеса очень сильно припали. По крайней мере, по динамике по сравнению с прошлым годом. Даже в нашем прогнозе динамика доходов, прибыль прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году. А если общую брать прибыль, то она растет меньше 1% в текущих ценах. Это очень мало. (...) Мы гордимся, что у нас низкая безработица. Но она оборачивается и другой стороной - это дефицит рабочей силы. Дефицит рабочей силы гонит вверх зарплату. Это хорошо - тянутся реальные доходы. Тянется спрос, растут рынки, но у бизнеса растут издержки. И поэтому доходы падают, это давит на инвестиции", - пояснил Белоусов причину, по которой в следующем году повторение истории с windfall tax маловероятно.

"Поэтому вопрос о налогах - сейчас бизнес сам должен разобраться, что у него происходит. Я думаю, не будут (предлагать в следующем году платить windfall tax - ИФ). Я знаю, что они предложения вырабатывают. Нам лучше один раз принять решения, их обсудив со всеми, с кем только можно - с бизнесом, с профсоюзами, с общественными организациями, Думой, Советом Федерации и так далее. Должно пройти достаточно широкое обсуждение хотя бы на уровне принципов. Дальше их воплотить и постараться хотя бы пять лет прожить без существенных изменений", - описал партнерство между государством и бизнесом Белоусов.