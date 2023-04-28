ЦБ РФ не видит рисков для банков из-за потенциальных выплат в рамках windfall tax

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Выплата разового взноса в бюджет не окажет большого влияния на финансовую устойчивость банковского сектора, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мои коллеги в Центральном банке оценивали это для каждого банка, который потенциально попадает под такой взнос. Большого влияния на финансовые показатели нет, нет никакого влияния на финансовую устойчивость", - сказала она.

Текущая версия законопроекта предусматривает, что положения о сборе вступят в силу с 1 января 2024 года, базовая ставка будет 10% от превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Но при этом предусмотрен налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженной на два. Таким образом, заплатить сбор в 2023 г. бизнес сможет по ставке 5%.

Как заявила Набиуллина, при оценке прибыли за 2021 и 2022 гг. должны исключаться регуляторные послабления, которые банки использовали в этот период.

"Мы исходим из того, что это не берется из прибыли, которая сформирована с использованием регуляторных послаблений", - пояснила она.

ВТБ уже заявил, что убыток за прошлый год исключает вероятность уплаты банком разового сбора в бюджет. Сбербанк может выплатить по windfall tax около 10 млрд рублей, говорил в апреле глава Сбербанка Герман Греф.