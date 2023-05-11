Минфин РФ будет против новых индивидуальных исключений в рамках windfall tax

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ будет выступать против любых индивидуальных исключений из общего режима windfall tax, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Исключений ни для кого делать не планируем, во всяком случае Минфин будет против этого", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных послаблениях для электрометаллургических предприятий, которые просили уменьшить разовый сбор в бюджет на сумму уплаченного в 2022 году акциза на сталь.

Сазанов напомнил, что подготовленный Минфином законопроект по windfall tax "опубличен, направлен на согласование в бизнес-объединения и в ведомства".

"Сейчас мы собираем обратную связь и, соответственно, по результатам на следующей неделе у нас еще будет ряд совещаний с бизнесом и с ведомствами, потом мы будем уже вносить его в правительство. На данном этапе пока каких-то изменений в законопроект не сделано, собираем обратную связь", - сказал замминистра.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что точечных исключений по запросам отдельных компаний при расчете windfall tax делаться не будет.

В прошлом месяце Ассоциация электрометаллургических предприятий (АЭМП) направила в Минфин письмо с просьбой сделать послабления для отрасли и уменьшить сбор, так как рентабельность электрометаллургических предприятий традиционно в 2-3 раза ниже, чем у вертикально-интегрированных компаний, а в 2022 году она уходила в отрицательные значения, писали "Ведомости". Члены АЭМП не имеют сырьевой базы и перерабатывают лом и отходы черных металлов, которые закупаются на свободном конкурентном рынке в условиях ценовой нестабильности, говорилось в обращении электрометаллургов.

Разовый сбор

Поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми вводится разовый сбор в бюджет из сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 гг., формально вступят в силу только с 1 января 2024 года, но в подготовленном Минфином законопроекте (версия по состоянию на середину апреля, с которой ознакомился ранее "Интерфакс") прописан серьезный стимул к досрочной уплате windfall tax. В этом случае ставка налога составит 5% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг., а при осуществлении платежа в 2024 году придется отдать вдвое больше - 10%. Формально эти 10% и будут ставкой налога, а "скидка" прописывается как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 г. средств, умноженная на два.

Как сообщалось, Минфин оценивает потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.

В законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных, нефтеперерабатывающих, угольных компаний, производителей СПГ, предприятий малого и среднего бизнеса. Также налог не будет взиматься с компаний, созданных после 1 января 2021 года (в том числе, иностранных, начавших осуществлять деятельность в РФ после этой даты), за исключением созданных путем реорганизации, а также компаний в составе КГН, куда также входят угольные, нефтяные или нефтеперерабатывающие компании. В целом к плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским. Компании, которые в 2022 году были ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков (то есть исчисляли и перечисляли в бюджет налог на прибыль) будут уплачивать и единоразовый налог за участников группы.

Налоговой базой для windfall tax будет превышение средней арифметической величины прибыли за 2021-й и за 2022 годы над прибылью за 2018-й и за 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль организаций с учетом переноса убытков предыдущих периодов и без учета доходов от дивидендов. Также для компаний, участвующих в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, при определении прибыли не будет учитываться налоговая база от осуществления деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта по этому соглашению.

Налоговая база принимается равной нулю, если величина прибыли за 2021 год и за 2022 год оказалась менее или равна величине прибыли за 2018 и прибыли за 2019 годы, а также если она оказалась равной или меньше 1 млрд рублей (это положение не будет применяться для участников КГН).

Ставка устанавливается на уровне 10%, но предусматривается возможность уменьшить налог на размер вычета, который определяется как умноженная на коэффициент 2 сумма безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет денежных средств за период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Размер вычета не может превышать сумму налога, исчисленного по ставке 10%.