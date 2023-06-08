Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сказаться может только негативно", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как взрыв аммиакопровода может повлиять на дальнейшую судьбу зерновой сделки.

"Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - добавил он.

О взрыве и разгерметизации аммиакопровода на территории Харьковской области 7 июня сообщило российское Минобороны. На Смоленской площади случившееся назвали "ударом по зерновой сделке": Москва добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" в рамках этих международных договоренностей.