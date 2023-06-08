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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Взрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" может негативно сказаться на дальнейшей судьбе зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сказаться может только негативно", - сказал Песков журналистам.

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Так он ответил на вопрос, как взрыв аммиакопровода может повлиять на дальнейшую судьбу зерновой сделки.

"Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", - добавил он.

О взрыве и разгерметизации аммиакопровода на территории Харьковской области 7 июня сообщило российское Минобороны. На Смоленской площади случившееся назвали "ударом по зерновой сделке": Москва добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" в рамках этих международных договоренностей.

Дмитрий Песков Тольятти-Одесса Харьковская область
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