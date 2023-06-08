В Херсонской области госпитализированы 29 пострадавших от разрушения Каховской ГЭС
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - После разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 пострадавших, сообщ0ила министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова.
Пострадавшие находятся в четырех больницах.
Днем ранее она говорила, что в зоне затопления оказались примерно 15 тысяч домовладений.
Также 7 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что семь человек считаются пропавшими без вести после случившегося.
Каховская ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня.