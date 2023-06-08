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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в четверг нанесли удар по пункту эвакуации в затопленной после разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани, есть погибшие и раненые, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

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В ночь на 6 июня в результате обстрела с украинской стороны разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС на Днепре. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 4 тыс. жителей 35 населенных пунктов трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

Был введен режим ЧС. По последним данным, пять человек погибли, более 30 были госпитализированы.

Каховская гидроэлектростанция работала с 1950-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывала электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсонская область Владимир Сальдо Голая Пристань
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