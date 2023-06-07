Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Семь человек считаются пропавшими после разрушения ГЭС в Новой Каховке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спасатели и представители администрации Новой Каховки ищут как минимум семерых человек после затопления территории в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Леонтьев.

"Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать - острова. Пастухи там были... Около семи человек, о которых мы знаем точно", - сказал он.

По словам Леонтьева, представители оперативного штаба сейчас "осуществляют обплыв" этих территорий, уровень воды ниже Новой Каховки все еще "очень значительный".

В РоссииСКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭССКР возбудил дело о теракте в связи с разрушением Каховской ГЭСЧитать подробнее

При этом в самом городе уровень воды начал опускаться - на данный момент зафиксировано снижение на 35 см. За день с затопленных территорий вывезли около 900 человек, 17 сняли с крыш. Начинается оценка ущерба.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию, в Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 1950-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Новая Каховка Каховская ГЭС Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Одно село в Херсонской области полностью затоплено, в трех вода поднялась по крыши

От отравления суррогатным алкоголем в регионах пострадали 90 человек

Число умерших от сидра в Самарской области возросло до девяти

Власти Новой Каховки отметили незначительное снижение уровня воды в зоне затопления

Власти Новой Каховки отметили незначительное снижение уровня воды в зоне затопления

Затопленная часть Новой Каховки обесточена

Затопленная часть Новой Каховки обесточена

Что произошло за день: вторник, 6 июня

Анализ состояния Каховской ГЭС затруднен из-за масштабов разрушения

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена по делу об отравлении суррогатом

Черчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного года

Черчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });