Семь человек считаются пропавшими после разрушения ГЭС в Новой Каховке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Спасатели и представители администрации Новой Каховки ищут как минимум семерых человек после затопления территории в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Леонтьев.

"Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать - острова. Пастухи там были... Около семи человек, о которых мы знаем точно", - сказал он.

По словам Леонтьева, представители оперативного штаба сейчас "осуществляют обплыв" этих территорий, уровень воды ниже Новой Каховки все еще "очень значительный".

При этом в самом городе уровень воды начал опускаться - на данный момент зафиксировано снижение на 35 см. За день с затопленных территорий вывезли около 900 человек, 17 сняли с крыш. Начинается оценка ущерба.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию, в Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 1950-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.