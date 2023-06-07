В Херсонской области в зоне затопления оказались 15 тысяч домовладений

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области в зону затопления попали около 15 тысяч домовладений прибрежных населенных пунктов, сообщила телеканалу "Таврия" министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова.

По ее словам, спасатели работали всю ночь, в том числе снимали людей с крыш.

Как сообщил врио губернатора Владимир Сальдо, в зону подтопления всего попали 35 населенных пунктов: 11 в районе Новой Каховки, по 12 в районе Голой Пристани и Алешек. Из опасной зоны эвакуированы 1,5 тысячи человек.

На данный момент в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях - у Алешек и Голой Пристани - в течение дня еще ожидается пик наводнения, после чего также начнется спад. Однако самые сложные часы пережиты, считает Сальдо.

Задвижки плотины и другие строения Каховской ГЭС разрушились в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. В регионе введен режим ЧС.