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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Астрахани изъяли более 10 тыс. литров "Мистера Сидра"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур продолжает находить в регионах напиток "Мистер Сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями в ряде регионов, вплоть до смертельных исходов.

Как сообщает служба, на этот раз он выявлен в Астрахани. "В ходе проверки складских помещений на ул. Рождественского обнаружено более 10 тыс. литров продукции без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системы - ИФ) под торговой маркой "Мистер сидр" производства ООО "Анди", - говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

Вся нелегальная алкогольная продукция изъята и будет передана на досудебное хранение. Образцы продукции отобраны для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, по данным Минздрава, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем составляет 96 человек, из них 30 человек скончались.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота.

Росалкогольрегулирование Астрахань ООО "Анди" Мистер сидр
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