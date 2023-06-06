В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Почти 38 тысяч литров сидра под названием "Мистер Сидр", ставшего причиной отравления и смерти людей в нескольких регионах РФ, изъято из оборота, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 18:00 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым. Кроме того, продукция также обнаружена на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

"Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер Сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

По последним данным, в Ульяновской области зарегистрирован 51 случай отравления алкоголем, погибли 20 человек. В Удмуртии умер один из двоих отравившихся, в Самарской области - семеро погибших. Один случай отравления выявлен в Чувашии.