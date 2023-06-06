У самарского производителя "Мистера Сидра" изъяли 25 тысяч литров напитков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли 25 тысяч литров алкогольной продукции на самарском производстве, выпускающем "Мистер Сидр", сообщил сайт МВД Медиа.

Речь идет о напитках 27 наименований.

В начале июня в Самарской области, а также в ряде других регионов стали выявлять случаи отравления самарским напитком "Мистер Сидр". Отравления случились еще в Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областях, а также Чувашии и Удмуртии. Есть погибшие. Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя Анара Гусейнова из Самарской области. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр". Сидр изымают из оборота.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей, сообщило ранее МВД.

Год назад Гусейнова хотели привлечь к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП суд заменил назначенный ему штраф на предупреждение.