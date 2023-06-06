Полиция в Пензе изъяла больше 1700 литров сидра

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Пензе полиция изъяла из продажи больше 1700 литров напитка "Мистер Сидр", сообщило областное управление МВД.

Также полицейские проверили около 600 торговых точек в районах Пензенской области.

Проверки продолжаются.

6 июня стало известно, что в Пензе три девушки в возрасте 17 и 18 лет попали в больницу с алкогольным отравлением. Это сообщение СК поступило на фоне новостей о массовом отравлении сидром людей в Ульяновской и Самарской области, есть летальные исходы.

По фактам отравления возбуждены уголовные дела. Также сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях. По последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них умерли. В Самарской области два человека умерли, 14 госпитализированы. В Удмуртии еще два человека находятся в критическом состоянии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в крови пострадавших обнаружен метанол. В изъятом в Ульяновской области сидре метанола не нашли.

Все случаи отравления связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Бизнесмен, наладивший его выпуск, задержан. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", выпускающего напиток "Мистер Сидр".