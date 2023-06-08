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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Белгородский губернатор сообщил о продолжении обстрелов Шебекина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах территории региона за минувшие сутки, массированным обстрелам РСЗО и артиллерии подвергся Шебекинский городской округ.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал он в Telegram.

По его данным, село Безлюдовка обстреляли из "Градов", повреждены три домовладения. "По селу Графовка выпущено шесть снарядов "Града". Повреждены три домовладения и участок дорожного полотна. По селу Муром били из артиллерии - зафиксировано 16 прилетов. Повреждены хозпостройка и автомобиль. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 прилетов. В результате обстрела повреждения получили два многоквартирных дома и восемь частных домовладений - выбиты окна, повреждены фасады и кровля. По селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. Обошлось без последствий", - проинформировал Гладков.

"В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Грузское. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения получили кровля складского помещения сельхозпредприятия и 11 единиц сельскохозяйственной техники", - сообщил губернатор.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино
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