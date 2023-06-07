Белгородский губернатор сообщил о разрушениях за сутки в регионе из-за обстрелов ВСУ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных обстрелах с украинской стороны территории региона за минувшие сутки.

Больше всего обстрелов пришлось на Шебекинский округ. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По данным губернатора, в городе Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Число разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. В результате обстрелов поврежден объект сельского хозяйства.

"Над Белгородом по двум воздушным целям сработала наша система ПВО", - написал Гладков