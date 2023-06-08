В Шебекине осталось около 2,7 тысячи жителей, эвакуация продолжается

Всего в городе проживало 42 тысячи человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Из Шебекина ежедневно вывозят людей из-за продолжающихся обстрелов, в городе осталось около 2,7 тысячи человек из 42 тысяч населения, сообщил телеканалу RT глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Оставшимся жителям, по его словам, помогают волонтеры и самооборона.

"Парни из нашей территориальной обороны и волонтеры практически без сна и отдыха продолжают вывозить людей из обстреливаемых территорий Шебекинского городского округа, развозить гуманитарную помощь тем, кто остался, помогают с кормлением животных", - написал Жданов во "ВКонтакте".

В городе нет электричества, прекращена подача воды.

"Есть вопросы по обеспечению водой. Своими силами устанавливаются людьми, у кого есть, генераторы и заряжаются телефоны жителей. Администрацией, волонтерами подвозятся продукты питания, вода", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram после посещения Шебекинского городского округа и пообещал организовать дополнительный подвоз воды остающимся.

"Нам нужно упорядочить качество работы. Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекино мы дадим. В том числе через волонтеров организуем дополнительный подвоз воды жителям. Поставил задачу главе округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается", - отметил Гладков.