Национализированный Мурманский рыбный порт возглавил бывший чиновник Росрыболовства

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП), 100% акций которого по решению Арбитражного суда Мурманской области должны быть взысканы в доход государства, назначен Александр Громов, сообщается в ЕГРЮЛ.

Такие изменения внесены в реестр 7 июня. В приемной ММРП "Интерфаксу" подтвердили, что коллектив рыбного порта 8 июня проинформировали о смене гендиректора.

По данным из открытых источников, в 2016-2018 годы Громов возглавлял Приморское территориальное управление Росрыболовства во Владивостоке.

С 31 октября 2022 года ММРП руководил Эдуард Малашенков (ранее возглавлял перегрузочный комплекс рыбного порта). С 2016 года ММРП возглавлял Олег Креславский, которого в сентябре 2022 года Первомайский районный суд Мурманска признал виновным по п."б" ч.2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и оштрафовал на 400 тысяч рублей.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. Бумаги должны быть зачислены на лицевой счет Росимущества: 4 752 759 обыкновенных акций ММРП будут списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция - с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП).

Как установил суд, косвенный контроль над стратегическим предприятием ММРП установила группа лиц с участием иностранных инвесторов. В группу вошли Александр Романов, его дочь Анастасия Креславская, сын Даниил Полещук, а также АО "Зевс" Креславской и Полещука, ООО "Купец", АО "ММРП", Hermes Investment & Trading (Сингапур), а в последующем - New Millennium Group (Венгрия). Суд установил, что в результате ряда сделок по переуступке права требования 100% акций ММРП могли перейти в пользу иностранной компании.

Решение суда первой инстанции оставили в силе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

По итогам 2022 года ММРП увеличил перевалку грузов на 23%, до 326,4 тыс. тонн. В структуре общей перевалки 237,5 тыс. тонн пришлись на рыбопродукцию, что на 5,7% выше показателей 2021 года.