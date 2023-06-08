Песков заявил, что Россия продолжит добиваться возвращения своих зарубежных активов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит бороться за возвращение своих активов, замороженных за рубежом, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И государство, и предприниматели пытаются придумать пути борьбы за свои интересы для того чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы из-за рубежа. Это очень сложный, очень долгий путь, потому что те, кто совершил это ограбление - страны коллективного Запада - они нарушили все основные правила и принципы и посягнули на права собственности. Кроме того, вы знаете, что сейчас мы весьма и весьма ограничены в своих правах использовать европейские суды для того, чтобы отстаивать свои права. Это право тоже не дают нашим предпринимателям", - сказал он.

Только некоторым из них, отметил пресс-секретарь, удалось достичь определенных успехов в европейских судах.

"Естественно, все эти усилия абсолютно обоснованы и понятны, и их нужно продолжать, и государство будет продолжать это делать", - сказал Песков.

При этом он переадресовал экспертам вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к инициативе российских инвесторов, которые, пытаясь разморозить свои активы за рубежом, готовят групповой иск в российский суд, чтобы доказать, что депозитарии не возвращают их средства. Если суд встанет на сторону истцов, впоследствии они смогут потребовать взыскать свои средства из европейских активов, которые зеркально были заморожены уже в России.

"Не совсем правильно администрации комментировать и (давать) прогноз по результативности, давайте это оставим специалистам. Но, однозначно, за свои права, за свою собственность нужно бороться", - сказал Песков.