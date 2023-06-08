В России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Более 70 тысяч литров пивного напитка "Мистер Сидр", от отравления которым погибли десятки человек, изъято из оборота в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 18:00 8 июня, специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее, по данным на 18:00 7 июня, Роспотребнадзор сообщал об изъятии в регионах РФ 66,5 тыс. литров сидра.

Уточняется, что продукция выявлена и изъята в Астраханской, Курганской областях, республике Удмуртия, Владимирской области, Крыму, Рязанской области, республике Мордовия, Волгоградской области, республике Чувашия, республике Коми, Пензенской области, Ульяновской области, Самарской области, Пермском крае, республике Марий Эл, республике Башкортостан и Нижегородской области.

"Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер Сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии был выявлен ряд случаев отравления алкоголем, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

По данным Минздрава РФ, суррогатным алкоголем в регионах России отравилось около 100 человек, из них более 30 человек скончались.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр". Суд в Ульяновске арестовал владельца ООО "Анди".