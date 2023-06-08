От отравления суррогатным алкоголем в России пострадал 101 человек, 31 из них скончался

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России пострадал 101 человек, из них 31 человек скончался, сообщили в Минздраве РФ.

"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 24 пациента тяжелой степени тяжести, 18 средней степени тяжести.

Отмечается, что выписаны два человека.

Зафиксирован 31 случай летального исхода, сообщили в министерстве.