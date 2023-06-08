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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Глава МВД РФ уволил заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада в Самарской области в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении людей напитком "Мистер Сидр".

"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, хищение было выявлено после проведения масштабных мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр".

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"Было проверено большое количество магазинов, складских помещений и транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции", - рассказали в МВД.

По словам Волк, "министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области". Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

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Ранее сообщалось, по данным Минздрава, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", выпускающего "Мистер Сидр", полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота.

МВД РФ Мистер сидр Самарская область
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