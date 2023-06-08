По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Глава МВД РФ уволил заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада в Самарской области в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении людей напитком "Мистер Сидр".

"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, хищение было выявлено после проведения масштабных мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр".

"Было проверено большое количество магазинов, складских помещений и транспортных средств. Отработаны цепочки поставок сырья, необходимого для производства алкогольных напитков, индивидуальному предпринимателю, подозреваемому в изготовлении смертельно опасной продукции", - рассказали в МВД.

По словам Волк, "министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области". Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Ранее сообщалось, по данным Минздрава, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались.

По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек Ульяновской области алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди", выпускающего "Мистер Сидр", полицейские продолжают работу по изъятию напитка из оборота.