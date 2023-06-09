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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

СКР возбудил дело о теракте в связи с атакой беспилотника на дом в Воронеже

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следователи квалифицировали как террористический акт (пп. "а,в" ч.2 ст.205 УК РФ) удар дрона по дому в Воронеже, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, 9 июня около 10:00 "лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа".

"В результате столкновения БПЛА с жилым домом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о троих пострадавших в результате падения беспилотника.

Воронеж СК России СКР
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