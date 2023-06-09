В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

Расселять его не планируют, у еще одного дома обломки повредили крышу

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Воронеже решили не расселять многоквартирный дом, на который утром 9 июня упал беспилотник, повреждения планируют отремонтировать за несколько дней, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

"Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного - повреждения кровли. По высотке: расселение не требуется. По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись поврежденного имущества", - написал он.

По его словам, ремонт начнется в ближайшие часы, когда будут подписаны необходимые нормативно-правовые документы. Ремонт будет вестись круглосуточно и должен завершиться в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Гусев добавил, что производителя пластиковых окон попросили поставить окна взамен разбитых взрывом в первую очередь.

Беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Белинского. В результате была повреждена стена одной из квартир, вырвано окно и в некоторых других окнах выбиты стекла. Сообщалось, что помещение, куда влетел дрон, на тот момент пустовало. Осколками стекол ранило трех человек.

СК расследует случившееся как теракт.