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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в мае до 2,51%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51% на фоне низкого роста цен с 2,31% на конец апреля, следует из данных Росстата. Аналитики также ожидали ускорения годовой инфляции до 2,5%.

На конец марта годовая инфляция составляла 3,51%, на конец февраля - 10,99%, на конец января - 11,77%, на конец декабря - 11,94%.

Месячная инфляция в мае составила 0,31% после 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил Росстат.

За январь-май 2023 года цены в стране выросли на 2,38%.

Инфляция в мае 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2023 года составил 100,52%. В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 102,12% с 101,99% в апреле.

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,31% (в годовом сравнении - подешевели на 0,91%). При этом плодоовощная продукция стала дешевле в мае на 3,80% (в годовом выражении снизилась в цене на 9,11%).

Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,34% (в годовом сопоставлении выросли в цене на 0,16%).

Услуги в мае выросли в цене в среднем на 1,13% (в годовом выражении - подскочили в цене на 11,02%).

В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, снизились цены: на огурцы - на 37,4%, помидоры - на 26,1%, бананы - на 5,5%, зелень свежую - на 3,0%, грибы свежие - на 2,8%, апельсины - на 2,2%. Одновременно капуста подорожала на 86,6%, морковь - на 21,4%, лимоны - на 11,4%, картофель - на 9,5%, лук - на 9,3%, свекла - на 7,5%, чеснок - на 6,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: яйца куриные - на 6,9%, крупа гречневая - на 3,3%, масло подсолнечное - на 1,9%.

Одновременно подорожали: сахар-песок - на 6,0%, мясо кур - на 5,4%, баранина (кроме бескостного мяса) - на 4,7%, окорочка куриные - на 1,9%

Цены на газовое моторное топливо в мае выросли на 25,6%, бензин автомобильный - на 1,0%, дизельное топливо - на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу - на 2,9%, плиты ДСП - на 2,8%, доски обрезные - на 1,8%, цемент - на 1,6%.

При этом снизились в мае цены на телевизоры - на 3,1%.

Рост цен на услуги в апреле был вызван в основном удорожанием зарубежного туризма на 3,83% (за год подорожал на 48,64%) и санаторно-оздоровительных услуг на 2,03% (за год подорожали на 9,0%).

В мае среди услуг внутреннего туризма и отдыха увеличилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым - на 24,7%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию - на 10,3%, Белоруссию - на 6,1%, страны Закавказья - на 4,2%, отдельные страны Средней Азии - на 4,1%. В то же время снизились цены: на поездки в ОАЭ - на 8,1%, Египет - на 5,4%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,0%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.

Банк России Минэкономразвития Росстат
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