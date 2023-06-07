Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России на 5 июня подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая, следует из недельных данных Росстата за май (оценку за месяц ведомство опубликует только 9 июня) и первых пяти дней июня.

Инфляция в стране с 30 мая по 5 июня составила 0,21% после 0,08% с 23 по 29 мая, 0,04% с 16 по 22 мая, также 0,04% с 11 по 15 мая (из-за праздников расчет был за 5 дней после двух замеров по 8 дней), нулевой инфляции (0,00%) с 3 по 10 мая, 0,19% с 25 апреля по 2 мая, сообщил Росстат.

Недельная инфляция стала максимальной с начала февраля (с 31 января по 6 февраля рост цен составил 0,26%, но тогда он был вызван сезонным скачком цен на плодоовощную продукцию на 5,1%, а сейчас она наоборот подешевела).

Существенное ускорение недельной инфляции в начале июня отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на лекарства.

С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне было ожидаемым.

Цены на плодоовощную продукцию с 30 мая по 5 июня снизились на 1,6% (с 23 по 29 мая снизились на 1,7%), в том числе на помидоры - 8,7%, огурцы - 5,1%, бананы - 4,4%, лук - 3,7%. В то же время цены на картофель выросли на 4,3%, морковь - на 4,1%, свеклу - на 3,8%, капусту - на 2,4%, яблоки - на 1,5%.

За период с 30 мая по 5 июня стали выше цены: на мясо кур - на 2,4%, баранину и сахар-песок - на 1,4%, консервы мясные для детского питания - на 1,1%, рис - на 0,5%.

Снизились с 30 мая по 5 июня цены на яйца куриные - на 1,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - не изменились.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: поливитамины - на 1,1%, корвалол - на 1,0%, аллохол - на 0,9%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили отечественные - на 1,5%, плиты ДСП - на 1,4%, доски обрезные - на 0,8%

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета повысилась с 30 мая по 5 июня на 4,1% (неделей ранее рост составлял 1,9%).

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла за неделю на 6,8%, санатории - на 3,3%.

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ на прошлой неделе в преддверии "недели тишины" подтвердил актуальность сигнала по ставке: ситуация в экономике почти та же, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле.

"Можно сопоставить текущую картину основных экономических показателей, на которые мы смотрим, с той, которая была накануне прошлого заседания, на основании которой принималось решение в апреле и давался сигнал в апреле. Если коротко говорить, то ситуация сейчас в целом выглядит примерно так же, как она выглядела накануне 28 апреля", - заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции 31 мая.

"Наверно, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - сказал он.

Аналитики не ждут сюрпризов от заседания совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 9 июня: регулятор, по мнению всех экспертов, опрошенных на этой неделе "Интерфаксом", оставит ставку на уровне 7,5% годовых и сохранит жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2023 году составляет 5,8%.