Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину срочно создать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС", - говорится в поручении.

Комиссия должна быть создана уже 9 июня.

Плотина и другие наземные конструкции Каховской ГЭС разрушились в ночь на 6 июня, это вызвало неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища вниз по Днепру. Затопило тысячи домохозяйств на берегах Днепра, погибли восемь человек, из пострадавших населенных пунктов эвакуируют население.

8 июня Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим домохозяйствам по российским стандартам.

Авария также создала проблемы для водоснабжения Крыма и охлаждения реакторов Запорожской АЭС.