Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину срочно создать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС", - говорится в поручении.

Комиссия должна быть создана уже 9 июня.

Плотина и другие наземные конструкции Каховской ГЭС разрушились в ночь на 6 июня, это вызвало неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища вниз по Днепру. Затопило тысячи домохозяйств на берегах Днепра, погибли восемь человек, из пострадавших населенных пунктов эвакуируют население.

8 июня Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим домохозяйствам по российским стандартам.

Авария также создала проблемы для водоснабжения Крыма и охлаждения реакторов Запорожской АЭС.

Владимир Путин Днепр МЧС Каховская ГЭС Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 июня

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Естественная убыль населения России за январь-апрель снизилась на 39,4%

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Собянин объявил о намерении выдвинуться на пост мэра Москвы

Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач

Авиакомпании с 12 июня смогут летать на юг РФ по укороченному маршруту

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });