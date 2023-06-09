Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения на Каховской ГЭС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Правкомиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В состав вошли глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства, говорится в сообщении.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Оно вызвало неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне масштабного затопления оказались населенные пункты и гражданская инфраструктура. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, возбуждено уголовное дело.

Ранее в пятницу президент РФ поручил премьеру создать эту комиссию. Поручение должно было быть выполнено уже 9 июня.