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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Новую группу жителей Шебекино отправили в Тульскую область

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке еще одной группы жителей Шебекинского городского округа, подвергающегося обстрелам, в Тульскую область.

"49 человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось, что Тульская область приняла и разместила у себя первых 60 шебекинцев.

Также Гладков сообщил о получении гуманитарной помощи для жителей приграничных районов области, вынужденных покинуть свое жилье.

"Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. Сегодня мы уже получили и разгрузили 79 фур - это более 200 тонн груза", - сказал губернатор.

Вместе с тем пресс-служба облправительства сообщила о временной приостановке выдачи гумпомощи.

"В Белгороде на два дня приостановят выдачу гуманитарной помощи. На 11 и 12 июня запланированы погрузочно-разгрузочные работы и приемка новых партий гуманитарных грузов", - говорится в ее сообщении.

Отмечается, что 13 июня волонтеры продолжат выдавать гуманитарную помощь.

В субботу пункты работают по графику.

Белгородская область Вячеслав Гладков Тульская область Шебекино
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