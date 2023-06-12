Мировые политики и футбольные тренеры скорбят о кончине Берлускони

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Политики и представители мира футбола в понедельник соболезнуют в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на 87-м году жизни.

"Ушел великий боец", - написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

"Отец, предприниматель, депутат Европарламента, премьер-министр, сенатор. Он оставил след, его не забудут. Спасибо, Сильвио", - отмечала председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

"Благодаря ему Италия научилась не позволять, чтобы ей извне навязывали ограничения. Я научилась у него тому, чтобы никогда не сдаваться (...) Мы сражались, мы побеждали, потерпели вместе с ним много поражений, и ради него мы воплотим в жизнь поставленные нами вместе цели. Прощай, Сильвио", - заявила в свою очередь премьер Италии Джорджа Мелони.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил соболезнования в адрес семьи усопшего и народа Италии. "Сильвио был великим другом Израиля и был с нами все это время. Покойся с миром, мой друг", - говорилось в его заявлении.

Премьер Нидерландов Марк Рютте назвал Берлускони "сильной личностью". "Это был первый итальянский премьер, с кем мне довелось работать, и я запомню его как экстраординарного, увлеченного своим делом политика", - сказал он.

"Сильвио Берлускони несколько десятилетий оказывал колоссальное влияние на итальянскую политику, и наши мысли сейчас - с его семьей и народом Италии", - говорилось в заявлении представителя премьера Британии Риши Сунака.

Экс-премьер Британии Тони Блэр (1997 - 2007 годы) напомнил о тесной работе с Берлускони, когда он занимал должность премьера. "Я знаю, что для многих он был противоречивой фигурой, но для меня он был лидером, который был одаренным, практичным и что важнее всего - верным своему слову", - пояснил Блэр.

Кончина Берлускони вызвала грусть не только у политиков, но и в мире футбола.

Так, соболезнования выразили в футбольном клубе "Милан", "золотые" годы которого, как считается, пришлись на период, когда его президентом был Берлускони. Скорбь в связи со смертью политика выразили выдающийся футбольный тренер Арриго Сакки, прославившийся как раз с "Миланом", а также нынешний главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини.

"Грусть, которую испытываем сегодня, не отменяет все радостные события, которые мы вместе пережили. Очень благодарен Берлускони-президенту ("Милана" - ИФ). Но также чувствую и простую "человеческую" благодарность: за его ироничность, ум, искренность, верность. Он сыграл решающую роль для моего становления: сначала как футболиста, а затем - как тренера", - напомнил главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Он сначала был игроком "Милана", а затем длительное время успешно тренировал эту команду.

Сильвио Берлускони, который вел борьбу с лейкемией, скончался в миланской клинике "Сан-Раффаэле", куда он был госпитализирован в прошлую пятницу.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребыванию на этой должности. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны. Являлся одним из самых богатых людей Италии - владельцем банков, СМИ, страхового бизнеса. Семья Берлускони владеет контрольным пакетом акций в итальянском медиахолдинге Fininvest S.p.A.