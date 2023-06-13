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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух танкеров в реку Лену могло вылиться от 60 до 90 тонн АИ-92, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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Он добавил, что нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В этих населенных пунктах рабочие группы будут следить, чтобы люди не брали воду из реки для собственных нужд и не поили ею домашних животных. По данным губернатора, официальных водоисточников на Лене нет.

"Сейчас главное понимать – каковы последствия этого разлива для акватории. Поручил организовать мониторинг качества воды. Сегодня в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск", - добавил Кобзев.

На месте столкновения танкеров прокуроры и следователи осматривают суда и допрашивают экипаж.

По данным Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева, танкером "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. "Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело", - сообщил также Кобзев.

12 июня в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 т бензина. На танкере была повреждена одна из цистерн, в которой было 138 тонн бензина, бензин попал в реку, люди не пострадали. По информации Кобзева, экипаж начал оперативно перекачивать бензин в неповрежденную емкость. Вокруг судна было установлено боновое ограждение было, использовано 300 кг сорбента.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке.

По информации областного главка МЧС, угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

Игорь Кобзев Лена МЧС Иркутская область Якутия
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