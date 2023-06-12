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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в воду попал бензин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Сообщается, что в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозивший 832 т бензина.

Цистерна с бензином была повреждена, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет.

По данному факту Братский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Иркутская область
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