Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

В Иркутской области завели уголовное дело из-за столкновения танкеров на реке Лена

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после столкновения двух танкеров на реке Лена в Киренском районе Иркутской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России во вторник.

Расследование ведется по ч.1 ст.247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ч.1 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) УК РФ, говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее со ссылкой на данные Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева сообщалось, что одним из танкеров - "Ерофей Хабаров" - управлял помощник капитана. В свою очередь медицинское освидетельствование показало, что капитан был нетрезв.

В понедельник на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 т бензина. В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет.

Губернатор области Игорь Кобзев сообщал, что, по предварительной информации, в акваторию могло вылиться от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов.

По информации начальника областного главка МЧС Вячеслава Федосеенко, собственник судна проинформировал об инциденте с опозданием - задержка составила более часа, что повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений.

В территориях созданы рабочие группы, в числе их задач - отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных.

Глава региона поручил организовать мониторинг качества воды в реке. Во вторник в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке.

По информации МЧС, угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

В Киренском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Иркутская область СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С февраля 2022 г. на объектах транспорта в РФ предотвратили 28 диверсий и терактов

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17
ПМЭФ-2023

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });