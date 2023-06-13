В Иркутской области завели уголовное дело из-за столкновения танкеров на реке Лена

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после столкновения двух танкеров на реке Лена в Киренском районе Иркутской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России во вторник.

Расследование ведется по ч.1 ст.247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) и ч.1 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта) УК РФ, говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее со ссылкой на данные Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева сообщалось, что одним из танкеров - "Ерофей Хабаров" - управлял помощник капитана. В свою очередь медицинское освидетельствование показало, что капитан был нетрезв.

В понедельник на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 т бензина. В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет.

Губернатор области Игорь Кобзев сообщал, что, по предварительной информации, в акваторию могло вылиться от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. Нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов.

По информации начальника областного главка МЧС Вячеслава Федосеенко, собственник судна проинформировал об инциденте с опозданием - задержка составила более часа, что повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений.

В территориях созданы рабочие группы, в числе их задач - отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных.

Глава региона поручил организовать мониторинг качества воды в реке. Во вторник в нескольких точках будут отобраны пробы и ближайшим рейсом доставлены в Иркутск.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке.

По информации МЧС, угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

В Киренском районе введен режим чрезвычайной ситуации.