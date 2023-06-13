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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:47

В Якутии прогнозируют, что большая часть попавшего в Лену бензина, не дойдет до республики

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Власти Якутии прогнозируют, что большая часть бензина, попавшего в реку Лена после столкновения двух танкеров в Иркутской области, испарится и не дойдет до границ республики.

В РоссииДва танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в воду попал бензинЧитать подробнее

"В связи с тем, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. Вместе с тем, необходимые силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии приведены в готовность, подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты", - сообщает республиканский оперштаб.

Ожидается, что пятно от нефтепродуктов достигнет границ республики в ночь с 14 на 15 июня.

Как сообщалось, в понедельник на реке Лене в Иркутской области в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет.

Проводится доследственная проверка по ч.1 ст.263 (нарушение требований в области транспортной безопасности) и ст.246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК РФ.

В Иркутской области объявлен режим ЧС.

Иркутская область Лена Якутия
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