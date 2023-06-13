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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

На Краснодарском НПЗ объяснили причину возгорания

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На Краснодарском НПЗ не было пожара или другого неконтролируемого возгорания, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

"Установку АВТ готовили к плановому осмотру. В факельном трубопроводе остался нефтепродукт. При продувке инертным газом данный продукт в соответствии с технологическим регламентом направлен на факельную установку - все остатки паров и нефтепродукта утилизировались в системе факела", - объяснил он.

В управлении МЧС по Кубани ранее сообщили, что на территории НПЗ произошло повторное возгорание.

Пожарные вернулись на предприятие в 9:47 по московскому времени и выяснили, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение, в 10:10 его локализовала на площади 10 кв.м.

Ранее сообщалось, что возгорание установки по сжиганию избыточного газа (факельный стояк), на этом же НПЗ произошло около 6 часов утра, в 07:54 оно было ликвидировано, причиной стал технологический сбой.

На предприятии уточняли, что возгорания оборудования не произошло - горели пары. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

ПФГ "Сафмар" в мае 2021 года завершила присоединение "Краснодарского НПЗ - Краснодарэконефть" к Афипскому НПЗ (также расположен в Краснодарском крае). Объединенная компания называется ООО "Афипский НПЗ". Мощность переработки краснодарского предприятия - 3,1 млн тонн нефти в год.

Афипский НПЗ Краснодар МЧС Сафмар Краснодарский НПЗ
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